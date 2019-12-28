Константинова: не собираюсь делать паузу в карьере

Фигуристка Станислава Константинова после проката произвольной программы на чемпионате России в Красноярске заявила, что не собирается делать перерыв в карьере.

«На разминке делала всё чисто, сегодня хотела собрать все силы и показать прокат, за который не стыдно. Падение с лутца было обидным, и это будто все силы забрало. Не могу сказать, что старт был провальным, лучше себя чувствую, увереннее.

Хочу быть лучшей версией себя, этот сезон будет переломным, мы это обсуждали. Паузу делать не собираюсь и не хочу, хочется держать себя в форме. Кататься в шоу легче, чем себя преодолевать. Не получится быть в 17-летних кондициях, нужно работать, приспосабливаться, не стесняться себя. Планов много на следующий сезон, хотелось бы вернуться к классике", — цитирует Константинову ТАСС.