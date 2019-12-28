Устюгов прокомментировал победу на первом этапе «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов, выигравший масс-старт на 15 км свободным стилем – первую гонку многодневки «Тур де Ски», прокомментировал успех.
«Отличное достижение, побеждать приятно. Хочу повторить то же самое в следующих гонках», — сказал Устюгов норвежскому телевидению.
Устюгов не стал ждать финишных разборок и ушёл в отрыв от соперников ещё за 1,5 км до окончания дистанции. В итоге Сергей опередил бросившихся вдогонку преследователей на 4 секунды. Серебро завоевал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, третьим стал ещё они российский лыжник — Александр Большунов. Чтобы определить лучшего между ними, потребовался фотофиниш.
Устюгов — двукратный чемпион мира и победитель «Тур де ски» 2017 года.
Устюгов выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Большунов — третий
- 28 декабря 2019
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