Самодурова: разочарование от оценок весь сезон

Фигуристка Софья Самодурова поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате России в Красноярске. Спортсменка за обе программы получила от судей 192,08 балла.
«Сейчас в планах — доучить докрученный тройной аксель. Сегодня на тренировке показала его с небольшим недокрутом. Тренер Алексей Мишин сказал, что хорошо.
Выложилась на 100 процентов, старалась порадовать родную публику, родной город. Прокатом довольна процента на 93. Он дался эмоционально и тяжело.
Разочарование от оценок есть весь сезон. Оценки сегодня ещё более-менее. Вторая оценка не очень порадовала. Бывало и побольше", — цитирует Самодурову РИА «Новости».
После короткой программы лидирует 16-летняя Алёна Косторная. Напомним, действующей чемпионкой России является Анна Щербакова.
- 28 декабря 2019
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