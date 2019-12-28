Щербакова побила рекорды Трусовой и Косторной на ЧР-2020, но они не будут засчитаны

Российская фигуристка Анна Щербакова получила 181,94 балла за произвольную программу на чемпионате России в Красноярске, улучшив достижение Александры Трусовой (166,62). Щербакова также побила и рекорд Алёны Косторной по сумме двух программ. У Щербаковой – 261,87 балла, у Косторной — 247,59.

В произвольной программе защищающая титул чемпионки страны Щербакова исполнила два четверных лутца, один из которых — в каскаде, а также четверной флип с помаркой.

Отметим, рекорды, установленные на национальных чемпионатах, не учитываются Международным союзом конькобежцев (ISU).

Соревнования ещё не закончены. Впереди — выступления лидирующей Косторной и Трусовой, заявившей в произвольной программе пять четверных.