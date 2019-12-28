Российская фигуристка Анна Щербакова защитила титул чемпионки России по фигурному катанию.



Щербакова за прокат произвольной получила 181,94 балла, улучшив официальное достижение Александры Трусовой (166,62). Щербакова побила и рекорд Алёны Косторной по сумме двух программ. У Щербаковой – 261,87, у Косторной в финале Гран-при было 247,59.

Щербакова исполнила два четверных лутца (один — в каскаде) и четверной флип с помаркой.

Отметим, что выступавшая после Щербаковой Косторная с двумя тройными акселями также побила предыдущие рекорды, получив 169,97 за произвольную и 259,83 в сумме. Но этого оказалось недостаточно для золота.

Международный союз конькобежцев не учитывает рекорды, установленные на национальных чемпионатах.

Трусова справилась только с одним из пяти заявленных четверных прыжков, исполнив четверной тулуп в каскаде во второй половине программы.

Туктамышева попробовала прыгнуть четверной тулуп, но неудачно, что в итоге сказалось на всей её дальнейшей программе. В произвольной Лиза стала только девятой.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Женщины



1. Анна Щербакова – 261,87.

2. Алёна Косторная – 259,83.

3. Александра Трусова – 226,34.

4. Елизавета Туктамышева – 204,63.

5. Ксения Синицына – 202,96

6. Анна Фролова – 199,29.