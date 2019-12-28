Российская фигуристка Анна Щербакова защитила титул чемпионки России по фигурному катанию.
Щербакова за прокат произвольной получила 181,94 балла, улучшив официальное достижение Александры Трусовой (166,62). Щербакова побила и рекорд Алёны Косторной по сумме двух программ. У Щербаковой – 261,87, у Косторной в финале Гран-при было 247,59.
Щербакова исполнила два четверных лутца (один — в каскаде) и четверной флип с помаркой.
Отметим, что выступавшая после Щербаковой Косторная с двумя тройными акселями также побила предыдущие рекорды, получив 169,97 за произвольную и 259,83 в сумме. Но этого оказалось недостаточно для золота.
Международный союз конькобежцев не учитывает рекорды, установленные на национальных чемпионатах.
Трусова справилась только с одним из пяти заявленных четверных прыжков, исполнив четверной тулуп в каскаде во второй половине программы.
Туктамышева попробовала прыгнуть четверной тулуп, но неудачно, что в итоге сказалось на всей её дальнейшей программе. В произвольной Лиза стала только девятой.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Женщины
1. Анна Щербакова – 261,87.
2. Алёна Косторная – 259,83.
3. Александра Трусова – 226,34.
4. Елизавета Туктамышева – 204,63.
5. Ксения Синицына – 202,96
6. Анна Фролова – 199,29.
- 28 декабря 2019
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