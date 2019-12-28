Трусова расплакалась после выступления в произвольной программе на ЧР в Красноярске

Российская фигуристка Александра Трусова не сдержала эмоций после проката произвольной программы на чемпионате России в Красноярске.
15-летняя спортсменка допустила ряд ошибок в произвольной программе, после окончания которой расплакалась. Александра справилась только с одним из пяти заявленных четверных прыжков, исполнив четверной тулуп в каскаде во второй половине программы.
В сумме Трусова за обе программы набрала 226,34 балла и стала третьей. Победу второй раз подряд одержала Анна Щербакова. Второе место заняла Алёна Косторная. Все три фигуристки тренируются в группе Этери Тутберидзе.
Щербакова получила 181,94 балла за произвольную программу на чемпионате России в Красноярске, улучшив достижение Трусовой (166,62). Анна побила и рекорд Косторной по сумме двух программ. У Щербаковой – 261,87 балла, у Косторной — 247,59.
Отметим, рекорды, установленные на национальных чемпионатах, не учитываются Международным союзом конькобежцев (ISU).
- 28 декабря 2019
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