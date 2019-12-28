Косторная: всё делала на тренировках и могу кататься намного лучше
Фигуристка Алёна Косторная поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате России — 2020 в Красноярске. 16-летняя спортсменка лидировала после короткой программы, но в итоге заняла второе место.
«Не знаю, почему не получился двойной аксель. Так получилось, будем работать. Недовольна прокатом, потому что могу кататься намного лучше и на тренировках всё делала. Поэтому странно, что плохо провела шестиминутку и не очень откатала. Но рада, что получилось отобраться на чемпионаты Европы и мира.
Хотела бы сказать болельщикам спасибо за поддержку, за то, что переживали и болели. Всех — с наступающим Новым годом», — сказала Косторная в эфире Первого канала.
Чемпионат России второй раз подряд выиграла Анна Щербакова.
Щербакова защитила титул чемпионки России по фигурному катанию
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