Косторная: всё делала на тренировках и могу кататься намного лучше

Фигуристка Алёна Косторная поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате России — 2020 в Красноярске. 16-летняя спортсменка лидировала после короткой программы, но в итоге заняла второе место.

«Не знаю, почему не получился двойной аксель. Так получилось, будем работать. Недовольна прокатом, потому что могу кататься намного лучше и на тренировках всё делала. Поэтому странно, что плохо провела шестиминутку и не очень откатала. Но рада, что получилось отобраться на чемпионаты Европы и мира.

Хотела бы сказать болельщикам спасибо за поддержку, за то, что переживали и болели. Всех — с наступающим Новым годом», — сказала Косторная в эфире Первого канала.

Чемпионат России второй раз подряд выиграла Анна Щербакова.