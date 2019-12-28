Трусова: рада, что отобралась на Европу и мир, но это было очень плохо
Российская фигуристка Александра Трусова, ставшая бронзовым призёром чемпионата России в Красноярске, прокомментировала выступление в произвольной программе. Трусова, заявившая пять четверных прыжков, справилась только с четверным тулупом во второй половине программы.
«Очень расстроилась, потому что очень плохо откатала программу. Рада, что получилось отобраться на Европу и мир, но, конечно, это было очень плохо.
Нам только сейчас кажется, что скоро Новый год. До этого был чемпионат России, и мы к нему готовились. Поэтому не было ощущения, что скоро Новый год. Но всех — с наступающим», — сказала Трусова в эфире Первого канала.
Титул чемпионки России защитила Анна Щербакова, второй стала лидировавшая после короткой программы Алёна Косторная.
Щербакова защитила титул чемпионки России по фигурному катанию
- 28 декабря 2019
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