Трусова: рада, что отобралась на Европу и мир, но это было очень плохо

Российская фигуристка Александра Трусова, ставшая бронзовым призёром чемпионата России в Красноярске, прокомментировала выступление в произвольной программе. Трусова, заявившая пять четверных прыжков, справилась только с четверным тулупом во второй половине программы.

«Очень расстроилась, потому что очень плохо откатала программу. Рада, что получилось отобраться на Европу и мир, но, конечно, это было очень плохо.



Нам только сейчас кажется, что скоро Новый год. До этого был чемпионат России, и мы к нему готовились. Поэтому не было ощущения, что скоро Новый год. Но всех — с наступающим», — сказала Трусова в эфире Первого канала.

Титул чемпионки России защитила Анна Щербакова, второй стала лидировавшая после короткой программы Алёна Косторная.