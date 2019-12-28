Щербакова — о чемпионском прокате: были небольшие нюансы, которые нужно исправлять

Российская фигуристка Анна Щербакова, защитившая титул чемпионки России по фигурному катанию, прокомментировала прокат произвольной программы.



«Сегодня очень нервничала, задача была — отобраться. Рада, что получились прыжки, что смогу выступить на чемпионатах Европы и мира. Могу сказать, что были небольшие нюансы, которые нужно исправлять. Но на сегодняшний день я довольна.



Огромное спасибо болельщикам. Спасибо, что переживаете, болеете за меня. Хочу пожелать всем продуктивного нового года и чтобы у всех всё задуманное сбылось», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Щербакова за прокат произвольной получила 181,94 балла, улучшив достижение Александры Трусовой (166,62). Щербакова также побила и рекорд Алёны Косторной по сумме двух программ. У Щербаковой – 261,87, у Косторной – 247,59. Отметим, что рекорды, установленные на национальных чемпионатах, не учитываются ISU.