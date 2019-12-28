Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Туктамышева: в показательном номере будет весело

Туктамышева: в показательном номере будет весело
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила выступление на чемпионате страны, который прошёл в Красноярске. Чемпионка мира и Европы 2015 года заняла четвёртое место, уступив Анне Щербаковой, Алёне Косторной и Александре Трусовой.

«Четвёртое место, следом за тремя выдающимися спортсменками, — это очень приятно. Очень рада.

Рада, что пошла на четверной. Довольна более или менее катанием. Прокат не совсем удачный, но довольна, что зашла на сложный прыжок и боролась до конца. Алексей Николаевич сказал, что я молодец. Только не понял, почему я не совсем удачно сделала риттбергер. Наверное, первый раз в жизни так его сделала. Завтра в показательном будет весело», — цитирует Туктамышеву Sport24.

Щербакова — о чемпионском прокате: были небольшие нюансы, которые нужно исправлять
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019