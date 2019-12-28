Туктамышева: в показательном номере будет весело

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила выступление на чемпионате страны, который прошёл в Красноярске. Чемпионка мира и Европы 2015 года заняла четвёртое место, уступив Анне Щербаковой, Алёне Косторной и Александре Трусовой.

«Четвёртое место, следом за тремя выдающимися спортсменками, — это очень приятно. Очень рада.

Рада, что пошла на четверной. Довольна более или менее катанием. Прокат не совсем удачный, но довольна, что зашла на сложный прыжок и боролась до конца. Алексей Николаевич сказал, что я молодец. Только не понял, почему я не совсем удачно сделала риттбергер. Наверное, первый раз в жизни так его сделала. Завтра в показательном будет весело», — цитирует Туктамышеву Sport24.