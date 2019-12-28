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Олимпийская чемпионка Нильссон пришла к финишу в слезах и снялась с «Тур де Ски»

Олимпийская чемпионка Нильссон пришла к финишу в слезах и снялась с «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Шведская лыжница Стина Нильссон после масс-старта на 10 км свободным стилем в Ленцерхайде, Швейцария, в многодневке «Тур де Ски» была вынуждена сняться с соревнований.

Лыжница пришла к финишу в слезах из-за боли в плече, информирует Expressen. Травма не позволит Нильссон продолжить выступления на «Тур де Ски».

Победу в масс-старте одержала норвежка Тереза Йохауг. Лучшая из россиянок — Наталья Непряева — заняла шестое место.

Лыжные гонки. Расписание «Тур де Ски»
29 декабря. Ленцерхайде, Швейцария
11:05. Мужской и женский спринт, свободный стиль. Квалификация.
13.20. Финалы.

31 декабря. Тоблах, Италия
14:30. Гонка с раздельного старта, мужчины, 15 км свободный стиль.
17:00. Гонка с раздельного старта, женщины, 10 км, свободный стиль.

1 января 2020 года. Тоблах, Италия
13:40. Гонка преследования, женщины, 10 км, классический стиль.
15:00. Гонка преследования, мужчины, 15 км, классический стиль.

3 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
15:15. Масс-старт, женщины,10 км, классический стиль.
17:15. Масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль.

4 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
11:00. Мужской и женский спринт, классический стиль. Квалификация.
13.25. Финалы.

5 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
15:15. Масс-старт в гору, женщины, 9 км, свободный стиль.
17:15. Масс-старт в гору, мужчины, 9 км, свободный стиль.

Непряева заняла шестое место в масс-старте на «Тур де Ски», Йохауг одержала победу
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