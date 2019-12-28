Олимпийская чемпионка Нильссон пришла к финишу в слезах и снялась с «Тур де Ски»

Шведская лыжница Стина Нильссон после масс-старта на 10 км свободным стилем в Ленцерхайде, Швейцария, в многодневке «Тур де Ски» была вынуждена сняться с соревнований.

Лыжница пришла к финишу в слезах из-за боли в плече, информирует Expressen. Травма не позволит Нильссон продолжить выступления на «Тур де Ски».

Победу в масс-старте одержала норвежка Тереза Йохауг. Лучшая из россиянок — Наталья Непряева — заняла шестое место.

Лыжные гонки. Расписание «Тур де Ски»

29 декабря. Ленцерхайде, Швейцария

11:05. Мужской и женский спринт, свободный стиль. Квалификация.

13.20. Финалы.



31 декабря. Тоблах, Италия

14:30. Гонка с раздельного старта, мужчины, 15 км свободный стиль.

17:00. Гонка с раздельного старта, женщины, 10 км, свободный стиль.



1 января 2020 года. Тоблах, Италия

13:40. Гонка преследования, женщины, 10 км, классический стиль.

15:00. Гонка преследования, мужчины, 15 км, классический стиль.



3 января. Валь-ди-Фьемме, Италия

15:15. Масс-старт, женщины,10 км, классический стиль.

17:15. Масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль.



4 января. Валь-ди-Фьемме, Италия

11:00. Мужской и женский спринт, классический стиль. Квалификация.

13.25. Финалы.



5 января. Валь-ди-Фьемме, Италия

15:15. Масс-старт в гору, женщины, 9 км, свободный стиль.

17:15. Масс-старт в гору, мужчины, 9 км, свободный стиль.