Туктамышева впервые исполнила четверной тулуп на ЧР-2020, но неудачно. Видео

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева открывала разминку сильнейших в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Ученица Алексея Мишина, согласно жеребьёвке, должна была выйти на лёд второй, после Евгении Медведевой, но двукратный призёр Олимпийских игр снялась с произвольной программы из-за сломанного ботинка.
Туктамышева рискнула и впервые исполнила на официальных соревнованиях четверной тулуп, но неудачно. Спортсменка упала. С помаркой был исполнен и коронный тройной аксель, не обошлись без недочётов и некоторые следующие прыжки.
В итоге Туктамышева стала только девятой в произвольной программе, но по сумме двух программ осталась четвёртой и не отобралась на чемпионаты мира и Европы.
Видео доступно на сайте Первого канала.
- 28 декабря 2019
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