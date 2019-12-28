Щербакова и Косторная отобрались на чемпионат Европы

Ученицы Этери Тутберидзе – Анна Щербакова иАлёна Косторная — отобрались в сборную России на чемпионат Европы.
По регламенту, путёвки на первенство Старого Света автоматически получают чемпионка и серебряный призёр, третью участницу называет тренерский совет. Скорее всего, третью путёвку получит Александра Трусова, занявшая третье место. Маловероятно, что тренеры отправят на чемпионат Европы ставшую четвёртой Елизавету Туктамышеву, а не рекордсменку мира в произвольной программе Трусову.
Другое дело — чемпионат мира, состав на который, традиционно, называется уже после континентального первенства. Здесь, в случае неудачи одной из участниц, не исключена замена. И как раз на первую запасную.
Чемпионат Европы 2020 года по фигурному катанию пройдёт в Граце (Австрия) с 20 по 26 января 2020 года.
- 28 декабря 2019
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