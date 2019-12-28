Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Щербакова и Косторная отобрались на чемпионат Европы

Щербакова и Косторная отобрались на чемпионат Европы
Другие / Фигурное катание 0

Ученицы Этери Тутберидзе – Анна Щербакова иАлёна Косторная — отобрались в сборную России на чемпионат Европы.

По регламенту, путёвки на первенство Старого Света автоматически получают чемпионка и серебряный призёр, третью участницу называет тренерский совет. Скорее всего, третью путёвку получит Александра Трусова, занявшая третье место. Маловероятно, что тренеры отправят на чемпионат Европы ставшую четвёртой Елизавету Туктамышеву, а не рекордсменку мира в произвольной программе Трусову.

Другое дело — чемпионат мира, состав на который, традиционно, называется уже после континентального первенства. Здесь, в случае неудачи одной из участниц, не исключена замена. И как раз на первую запасную.

Чемпионат Европы 2020 года по фигурному катанию пройдёт в Граце (Австрия) с 20 по 26 января 2020 года.

Щербакова защитила титул чемпионки России по фигурному катанию
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019