Щербакова и Косторная отобрались на чемпионат Европы

Ученицы Этери Тутберидзе – Анна Щербакова иАлёна Косторная — отобрались в сборную России на чемпионат Европы.

По регламенту, путёвки на первенство Старого Света автоматически получают чемпионка и серебряный призёр, третью участницу называет тренерский совет. Скорее всего, третью путёвку получит Александра Трусова, занявшая третье место. Маловероятно, что тренеры отправят на чемпионат Европы ставшую четвёртой Елизавету Туктамышеву, а не рекордсменку мира в произвольной программе Трусову.

Другое дело — чемпионат мира, состав на который, традиционно, называется уже после континентального первенства. Здесь, в случае неудачи одной из участниц, не исключена замена. И как раз на первую запасную.

Чемпионат Европы 2020 года по фигурному катанию пройдёт в Граце (Австрия) с 20 по 26 января 2020 года.