Щербакова показала лучший прокат в истории фигурного катания. Видео

Российская фигуристка Анна Щербакова защитила титул чемпионки России по фигурному катанию, блестяще исполнив произвольную программу.



Щербакова исполнила два четверных лутца (один — в каскаде с тройным тулупом) и четверной флип с помаркой. Уже после первых четырёх прыжковых элементов Щербакова набрала 55 баллов за технику (всего – 108).

За прокат произвольной Анна получила 181,94 балла, улучшив официальное достижение Александры Трусовой (166,62). Щербакова также побила и рекорд Алёны Косторной по сумме двух программ. У Щербаковой – 261,87, у Косторной в финале Гран-при было 247,59.



Отметим, Международный союз конькобежцев не учитывает рекорды, установленные на национальных чемпионатах.

Видео доступно на сайте Первого канала.