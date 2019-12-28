Щербакова показала лучший прокат в истории фигурного катания. Видео
Российская фигуристка Анна Щербакова защитила титул чемпионки России по фигурному катанию, блестяще исполнив произвольную программу.
Щербакова исполнила два четверных лутца (один — в каскаде с тройным тулупом) и четверной флип с помаркой. Уже после первых четырёх прыжковых элементов Щербакова набрала 55 баллов за технику (всего – 108).
За прокат произвольной Анна получила 181,94 балла, улучшив официальное достижение Александры Трусовой (166,62). Щербакова также побила и рекорд Алёны Косторной по сумме двух программ. У Щербаковой – 261,87, у Косторной в финале Гран-при было 247,59.
Отметим, Международный союз конькобежцев не учитывает рекорды, установленные на национальных чемпионатах.
Видео доступно на сайте Первого канала.
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