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Клебо отреагировал на проигрыш Устюгову на старте «Тур де Ски»

Клебо отреагировал на проигрыш Устюгову на старте «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал проигрыш россиянину Сергею Устюгову в первой гонке многодневки «Тур де Ски» — масс-старте на 15 км свободным стилем. Клебо в борьбе за серебро по фотофинишу опередил россиянина Александра Большунова.

«Очень счастлив быть на подиуме, и я не много теряю в зачёте «Тура». Думаю, что завтра будет более важный день. Сегодня не имело большого значения, стану я вторым или десятым», – приводит слова спортсмена Dagbladet.

29 декабря «Тур де Ски» продолжит спринтерская гонка свободным стилем. Затем из Ленцерхайде (Швейцария) лыжники переедут в Тоблах (Италия), где 31 декабря вновь пройдёт гонка на 15 км свободным стилем, но уже с раздельного старта.

Устюгов выиграл масс-старт на «Тур де Ски», Большунов — третий
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