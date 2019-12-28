Глейхенгауз: Косторная просила прыгнуть четверной сальхов на ЧР, но мы её остановили

Хореограф и тренер Даниил Глейхенгауз сообщил, что серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Алёна Косторная приступила к освоению четверного сальхова. Косторная прыгает два тройных акселя в произвольной программе. Ей принадлежат официальные мировые рекорды в короткой программе и по сумме двух видов, установленные в выигранном фигуристкой финале Гран-при.
«Все девочки готовятся к Олимпийским играм, каждая победа на соревнованиях всего лишь шаг, и сказать, что наступает расслабление, такого нет. Алёна хорошо прокатала произвольную программу, ей не хватило для победы двух баллов, она потеряла их на двойном акселе и каскаде флип-тулуп.
Другое дело, что ей надо добавлять четверной, она начала тренировать четверной сальхов. Уже делала его дома, просила его здесь попрыгать, но мы её остановили, важно было отобраться на главные старты и не травмироваться. Теперь будет время продолжить его тренировать.
Не можем сказать, когда прыжок будет готов, тренируем его, когда есть время, бросить катать программы и переключиться на четверной сальхов мы не можем», — приводит слова Глейхенгауза РИА «Новости».
- 28 декабря 2019
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