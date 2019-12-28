Тренер прокомментировал слёзы Трусовой после произвольной программы на ЧР-2020

Хореограф и тренер Даниил Глейхенгауз объяснил неудачу Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию, который завершился в Красноярске. Трусова, в программе которой было заявлено пять четверных прыжков, чисто исполнила только четверной тулуп в каскаде во второй части программы.

«На тренировке было всё в порядке, всё сделала без исключения. Она доборолась до конца и всё равно набрала необходимые для попадания в тройку баллы, отобралась на главные старты.

Расплакалась после проката? Мы сами всегда хотим расплакаться, когда не получается то, что спортсмен умеет. Она максималистка, не сделала то, что могла. Возможно, теперь будет чуточку злее», — приводит слова Глейхенгауза РИА «Новости».

Трусова расплакалась после выступления в произвольной программе на ЧР в Красноярске