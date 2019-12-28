Бутырская: наверное, это звоночек для Косторной: надо учить четверные

Первая российская чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала итоги чемпионата России — 2020 среди женщин.

Победу с невероятным прокатом одержала Анна Щербакова, второй стала Алёна Косторная, третьей – Александра Трусова. Елизавета Туктамышева заняла четвёртое место.



«Всё, как предполагалось, так и произошло. Это лучшие спортсменки начала года, по финалу Гран-при отобрались на ЧЕ и ЧМ.



Лиза Туктамышева — молодец. Пыталась она, но сложно было с первого раза выполнить четверной прыжок, я изначально всем говорила, что она умничка и молодец. Лиза не бросит фигурное катание, будет совершенствоваться и будет бороться с остальными девочками.

Были ли шансы взять золото у Косторной? Лёд скользкий, кто-то падает после четверных прыжков, а кто-то не падает, за счёт них выезжает и становится первым. Анна Щербакова вот так подошла к чемпионату страны: кроме двух четверных лутцов, она сделала ещё и флип. Техническая оценка у неё очень большая. Алёна все сделала, умничка, к ней придраться невозможно, но, наверное, ей такой звоночек, что надо учить четверные, прыгать их и выигрывать. Косторная очень мало проиграла, она потрясающе катается, она классная. Чтобы вот так ставить точки, надо прыгать четверной, она это будет делать на следующий год, я вас уверяю в этом.



Саша Трусова — она у нас такая, идёт на все прыжки, которые у неё стоят, что-то пытается сделать, но не всегда всё получается», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.