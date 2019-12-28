Бутырская назвала поломку конька Медведевой загадочной историей

Первая российская чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская рассказала, что не поняла происшествия с коньком Евгении Медведевой, из-за чего спортсменка вынуждена была сняться с произвольной программы.

«Я не знаю, что произошло с коньком Медведевой, это какая-то загадочная для меня история. Вы говорите, если сломался конёк, нужно было иметь две пары? Не бывает у фигуристов двух пар коньков. Мы на одних коньках, которые выкатываем целый месяц, раскатываем, пробуем, переставляем ботинок к коньку, чтобы было всё идеально, удобно, мы к ним привыкаем. Даже у хоккеистов очень быстро раскатываются коньки. Кто не был фигуристом, тот не поймёт никогда, что такое потеря конька. У меня в своё время воровали коньки из Новогорска, меня заставляли выступать на новых. Это нереально, это просто невозможно. Но вот почему — вчера там или позавчера — это произошло, я не могу понять. Читаю всё, что написано, коньки практически новые.

Я до конца эту ситуацию понять не могу. Коньки так просто не ломаются. Год покатавшись — да, имеет место быть, что может случиться подобное: то ли некачественные, то ли ещё что-то. Не могу объяснить произошедшее», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.