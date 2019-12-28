Бутырская: Загитова могла стать сегодня третьей, а потом выступать на ЧЕ и ЧМ

Первая российская чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова, досрочно завершившая сезон после неудачи в финале Гран-при, могла по итогам чемпионата России отобраться в сборную на чемпионаты Европы и мира.
«Были ли перспективы у Загитовой быть в тройке при участии? Представляете, были бы перспективы. Саша Трусова сегодня не показала идеального проката, можно было претендовать на высокие места. У неё свои страхи, интересные какие-то моменты, но Алины не хватало. Алина Загитова — украшение. Она у нас боец, могла с девочками бороться, это правда. При идеальном прокате короткой и произвольной программ она могла бы стать третьей, а потом выступить на ЧЕ и ЧМ», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 28 декабря 2019
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