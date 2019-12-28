Бестемьянова: соревноваться против такого количества четверных просто нереально

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что фигуристка Анна Щербакова показала феноменальное катание в произвольной программе на чемпионате России. Щербакова защитила титул, опередив Алёну Косторную и Александру Трусову.

«Абсолютно потрясающие соревнования, это был высший пилотаж! Очень жалко, что Саша Трусова не откатала так, как ей хотелось бы, ведь она такая чудесная девочка. Но главное, что все три отобрались на главные старты. Они так соревнуются друг с другом, что всегда одна будет счастлива, а две другие расстроены. Они все заточены только на победу, они не могут быть довольны вторым или третьим местом. Это потрясающе.

Щербакова победила, потому что сделала три четверных прыжка: два лутца и флип, который она совсем недавно выучила. Аня очень мне понравилась, её катание было феноменальным. Катание Косторной мне близко, но четверные прыжки дают такую техническую оценку, приносят столько баллов, что соревноваться против такого количества четверных просто нереально. Да и Косторная не откаталась сегодня так, как нужно. Два выезда были плохими, и она не получила надбавки, которые должна была бы получить», — приводит слова Бестемьяновой РИА «Новости».