Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Бестемьянова: соревноваться против такого количества четверных просто нереально

Бестемьянова: соревноваться против такого количества четверных просто нереально
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова считает, что фигуристка Анна Щербакова показала феноменальное катание в произвольной программе на чемпионате России. Щербакова защитила титул, опередив Алёну Косторную и Александру Трусову.

«Абсолютно потрясающие соревнования, это был высший пилотаж! Очень жалко, что Саша Трусова не откатала так, как ей хотелось бы, ведь она такая чудесная девочка. Но главное, что все три отобрались на главные старты. Они так соревнуются друг с другом, что всегда одна будет счастлива, а две другие расстроены. Они все заточены только на победу, они не могут быть довольны вторым или третьим местом. Это потрясающе.

Щербакова победила, потому что сделала три четверных прыжка: два лутца и флип, который она совсем недавно выучила. Аня очень мне понравилась, её катание было феноменальным. Катание Косторной мне близко, но четверные прыжки дают такую техническую оценку, приносят столько баллов, что соревноваться против такого количества четверных просто нереально. Да и Косторная не откаталась сегодня так, как нужно. Два выезда были плохими, и она не получила надбавки, которые должна была бы получить», — приводит слова Бестемьяновой РИА «Новости».

Чемпионат России – это космос. Наши фигуристки превзошли все мировые рекорды!
Японки и американки могут не приезжать на чемпионат мира. Бесполезно.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019