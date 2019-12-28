Заслуженный тренер России — о Туктамышевой: пойти на четверной прыжок — это было правильно

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что фигуристка Елизавета Туктамышева приняла верное решение, попытавшись, хоть и неудачно, исполнить четверной тулуп в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске.

Туктамышева заняла четвертое место, уступив трём юным ученицам Этери Тутберидзе — Анне Щербаковой, Алёне Косторной и Александре Трусовой.

«Лиза — молодец! Знаете, пойти на четверной прыжок — это было правильно, и она его практически сделала! Глобального падения там не было. Тройной аксель потом она тоже сделала. Лиза — умница. Риск этот и оправданный, и нужный. Я считаю, что её четвёртое место — практически призовое. Руки ей, безусловно, опускать не стоит, потому что это четвёртое место для неё успех. Она взрослая спортсменка, умеет работать на публику. У неё есть большой опыт, это видно, чувствуется. Но, несмотря на то что она опытная спортсменка, Лиза продолжает идти вперёд, не стоит на месте. Это очень хорошо», — приводит слова Гончаренко РИА «Новости».