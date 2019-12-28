Устюгов: дать в бубен? Давно уже этим не промышляю. Хотя… А почему бы и нет?
Двукратный чемпион мира лыжник Сергей Устюгов рассказал о cвоём отношении к комментариям в соцсетях, а также высказал мнение о российских болельщиках.
«Когда мне пишут в соцсетях, что я хреновый спортсмен, я не возбуждаюсь. Вот если бы мне в лицо это сказали, тогда бы я возбудился. В бубен? Нет, я давно уже этим не промышляю. Хотя… А почему бы и нет?
Болельщики наши странно устроены. Выиграешь — возносят до небес. Не выиграешь — всё, конец света, всех уволить за профнепригодность. Таков наш менталитет: всё или ничего. Я привык к этому. А есть ещё такие: даже если ты выиграл, всё равно будут критиковать, что не так выиграл, что можно было бы выиграть лучше», — приводит слова Устюгова Sports.ru.
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