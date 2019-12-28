Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду в Москве, Артемьев — четвёртый

В вип-зоне Большой спортивной арены «Лужники» завершился чемпионат мира по быстрым шахматам. В мужском турнире принимали участие 205 шахматистов.

Норвежец Магнус Карлсен прошёл всю дистанцию без поражений и, набрав 11,5 очков из 15, в третий раз в карьере стал чемпионом мира по рапиду. На одно очко отстали Алиреза Фируджа, играющий под флагом ФИДЕ, американец Хикару Накамура и россиянин Владислав Артемьев, оставшийся за чертой призёров по дополнительным показателям.

В топ-10 из россиян вошёл также Даниил Дубов, в активе которого 10 очков. Пётр Свидлер, Павел Понкратов, Александр Мотылёв, Александр Грищук, Евгений Алексеев, Владимир Федосеев и Дмитрий Андрейкин набрали по 9,5 очков и расположились подряд на 18–24-м местах.