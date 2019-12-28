Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду в Москве, Артемьев — четвёртый
В вип-зоне Большой спортивной арены «Лужники» завершился чемпионат мира по быстрым шахматам. В мужском турнире принимали участие 205 шахматистов.
Норвежец Магнус Карлсен прошёл всю дистанцию без поражений и, набрав 11,5 очков из 15, в третий раз в карьере стал чемпионом мира по рапиду. На одно очко отстали Алиреза Фируджа, играющий под флагом ФИДЕ, американец Хикару Накамура и россиянин Владислав Артемьев, оставшийся за чертой призёров по дополнительным показателям.
В топ-10 из россиян вошёл также Даниил Дубов, в активе которого 10 очков. Пётр Свидлер, Павел Понкратов, Александр Мотылёв, Александр Грищук, Евгений Алексеев, Владимир Федосеев и Дмитрий Андрейкин набрали по 9,5 очков и расположились подряд на 18–24-м местах.
- 29 декабря 2019
-
00:29
-
00:10
- 28 декабря 2019
-
23:56
-
23:46
-
23:30
-
22:45
-
22:41
-
22:32
-
22:19
-
22:07
-
21:47
-
20:30
-
20:11
-
19:58
-
19:48
-
19:29
-
19:19
-
19:04
-
18:47
-
18:38
-
18:22
-
18:17
-
18:16
-
17:58
-
17:57
-
17:44
-
17:42
-
17:33
-
17:28
-
16:57
-
16:49
-
16:36
-
16:26
-
16:21
-
16:07
Партнерский контент