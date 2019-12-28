Конеру стала чемпионкой мира по рапиду в Москве, выиграв армагеддон

В вип-зоне Большой спортивной арены «Лужники» завершился чемпионат мира по быстрым шахматам. В женском турнире выступила 121 спортсменка.

Развязка получилась необычайно интересной и драматичной. До заключительного тура лидерство удерживала китаянка Лэй Тинцзе, но она уступила Екатерине Аталик из Турции. Участницы сравнялись по очкам, и их догнала Хампи Конеру из Индии, выигравшая у ещё одной китаянки, экс-чемпионки мира Тань Чжунъи.

Лэй Тинцзе, Конеру и Аталик набрали по 9 очков из 12. Поскольку дополнительные показатели были лучше у индийской и китайской шахматисток, они сыграли матч за первое место, победительница которого была выявлена только в армагеддоне. Белые фигуры были у китайской шахматистки, но индианка отфиксировала ничью с позиции силы и стала чемпионкой мира по быстрым шахматам.

Бронза досталась Аталик. Россиянки Ольга Гиря и Наталья Погонина отстали от призёров на пол-очка.