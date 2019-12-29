Устюгов: включишь телевизор, и становится дико — узнаёшь о повышении пенсионного возраста

Двукратный чемпион мира, лыжник Сергей Устюгов, рассказал, каким себя представляет он сам и что думают о нём друзья и близкие.

«Я парень из глубинки и с тяжёлым характером. Главное негативное во мне – это мой характер. А главное позитивное… – тоже мой характер. Все зависит от того, с какой ноги я встал. Со мной сложно, мне все об этом говорят, семья говорит, и я сам тоже это знаю. Но я стал тем, кем стал, попал в сборную только из-за своего характера. Все говорят, я такой талантливый, что есть искушение в это поверить.

Я не люблю критику. С первых моих сборов меня хотели выгнать. Я написал три объяснительные. Нарушение режима и всё такое. Мне не нравилось, что на меня давят. Зайдут в комнату и спрашивают: чего не спишь, почему бардак? Мне говорят, если бы ты не отвлекался – на семью, ещё на что-то, а держал себя в рамках, шёл бы по прямой – вот тогда бы ты был вообще Космос. Но почему я должен ставить себе эти рамки?! Рамки я не люблю.

Недавно моя девушка, профессиональная спортсменка, сказала мне, что я способен идти по головам, чтобы добиться того, чего хочу. Для меня это был сюрприз. Приятный или неприятный – не важно. Просто я не замечал такого за собой. Но поразмыслив, всё-таки решил, что она права, что так оно и есть. Если мне надо, то все сразу отодвигается в сторону, и – вперёд, погнал по кратчайшей прямой.

Мы всё время на сборах и часто выпадаем из информационной повестки, плохо представляем, что и как происходит у нас в стране. Бывает, приедешь домой, в Екатеринбург, включишь телевизор и становится дико: узнаешь, что повысили пенсионный возраст.

Я точно так же, как и вы, работаю на дяденьку. Единственное отличие – я продаю своё здоровье. Я, мы – представляем страну на мировой арене. Мы – бренд. Хороший бренд. И если не мы, то кто? «АвтоВАЗ»?!

Уходить надо не тогда, когда скажут специалисты, не тогда, когда результаты снизились, не тогда, когда семья просит, не тогда, когда завоевал медаль. А тогда, когда сам захочешь и есть внутренняя потребность уйти. Возьмём Магдалену Нойнер или Евгения Устюгова. Вот, захотели – и ушли. А могли бы бегать и бегать», — приводит слова Устюгова Sports.ru.