Тутберидзе — об итогах ЧР-2020: надо идти дальше. Видим цель, а не преграды

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала безоговорочную победу своих подопечных в соревнованиях женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова заняли весь пьедестал почёта. Щербакова защитила титул, Косторная и Трусова, как и год назад, стали призёрами. Разница лишь в том, что теперь все фигуристки выступают среди взрослых и будут представлять Россию на чемпионах мира и Европы.
«Надо идти дальше. Видим цель, а не преграды», — написала Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Этери Тутберидзе.
На чемпионате России Косторная выиграла короткую программу, а Щербакова, исполнившая три четверных прыжка, получила космические оценки за произвольный прокат. Далеко не всё получилось у Трусовой, но и этого оказалось достаточно для бронзы.
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