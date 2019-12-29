Слуцкая: такого состава Старый Свет ещё не видел. Эх, сотрясём Европу!

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию среди женщин. Победу одержала Анна Щербакова, призёрами стали Алёна Косторная и Александра Трусова.

«Мы этого так сильно ждали и вот, наконец-то, дождались, завершился чемпионат России по фигурному катанию! Побывав на месте всех тех девочек, я всегда сильно переживаю за каждую из них. И неспроста! Это один из самых важных стартов для каждого спортсмена, ведь по итогам этих соревнований происходит отбор уже на основные соревнования (мир и Европу).

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Эмоций было море: счастье победительниц, гордость родителей, слёзы победы и поражения. Очень жаль, что Евгения Медведева не продолжила борьбу! Мы все болели и переживали за неё. И, вообще, я считаю, она очень убедительно выглядела в короткой программе, несмотря на проблемы с коньком.

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Ну а теперь по порядку. Анна Щербакова. Друзья, это просто не поддается логике! Как в такой хрупкой девчушке столько сил! Как она это делает? Так легко и играючи? Слов нет, одни эмоции и восторг! Побиты все рекорды, 3 четверных, и замечу, самых сложных! Настоящая победа!

Алёна Косторная. Начала великолепно с 3А+2Т, хотя, думаю, должен был быть 3Т. Второй 3А шикарный! Даже несколько небольших помарок не испортили общего впечатления. Как всегда, легка, красива, элегантна.

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Александра Трусова. Гонялась за прыжками. (Разорвите меня, хейтеры). Не очень удачное начало грозило испортить всё впечатление, но во второй половине она смогла мобилизоваться и выдать красивейшую комбинацию из 4Т ойлер 3С, каскад из 3Л+3Р и остальные прыжки. Заслуженное 3-е место!

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Итак, тройка сильнейших определена, теперь Новый год, а дальше ждём чемпионата Европы. Уверена, что будет очень жарко, интересно и волнительно! Такого состава Старый Свет ещё не видел. Эх, сотрясём Европу!» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно на странице Ирины Слуцкой в «инстаграме».