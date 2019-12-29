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Утверждён состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию

Утверждён состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) 29 декабря утвердил состав национальной команды, рекомендованный тренерским советом, на чемпионат Европы. Соревнования пройдут с 20 по 26 января 2020 года в Граце, Австрия.

«Состав сборной команды России сформирован чётко по спортивному принципу по результатам чемпионата России — 2020 в Красноярске», — отметил президент ФФККР Александр Горшков.

Состав сборной России

Женщины: Анна Щербакова, Алёна Косторная, Александра Трусова.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин.
Запасные: Макар Игнатов, Андрей Мозалёв, Пётр Гуменник.

Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.
Запасные: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алина Пепелева/Роман Плешков, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов.

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.
Запасные: Аннабель Морозова/Андрей Багин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко.

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