Утверждён состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) 29 декабря утвердил состав национальной команды, рекомендованный тренерским советом, на чемпионат Европы. Соревнования пройдут с 20 по 26 января 2020 года в Граце, Австрия.
«Состав сборной команды России сформирован чётко по спортивному принципу по результатам чемпионата России — 2020 в Красноярске», — отметил президент ФФККР Александр Горшков.
Состав сборной России
Женщины: Анна Щербакова, Алёна Косторная, Александра Трусова.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин.
Запасные: Макар Игнатов, Андрей Мозалёв, Пётр Гуменник.
Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.
Запасные: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алина Пепелева/Роман Плешков, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов.
Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.
Запасные: Аннабель Морозова/Андрей Багин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко.
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