Тутберидзе — о ЧР-2020: это не совсем та борьба, которой мы ожидали

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала безоговорочную победу подопечных в соревнованиях женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова заняли весь пьедестал почёта. Щербакова защитила титул, Косторная и Трусова, как и год назад, стали призёрами.
«Хотелось бы, чтобы они все откатались идеально, посмотреть, что это стоит, а не когда присутствовали ошибки и ты понимаешь, что это не совсем та борьба, которой мы ожидали. Где-то Алёна отпустила эти самые два-три балла, Саша, по сути, не участвовала в борьбе сегодня. То, что они втроём берут пьедестал, наверное, у них пока есть подушка безопасности, то есть это технические элементы, за которые, даже ошибаясь на них, баллы остаются большие.
Каждый день какие-то сюрпризы. Что-то идёт, что-то не идёт. Сегодня у Ани совершенно не задалась тренировка. Саша, напротив, на тренировке откаталась очень хорошо. Может быть, это ей и дало излишнюю уверенность. Аня была более собранной, понимая, что элементы не шли, здесь расслабляться не получается», — цитирует Тутберидзе «Матч ТВ».
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