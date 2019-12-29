Загитова призналась Тутберидзе, что соскучилась по соревнованиям

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая 13 декабря приняла решение приостановить карьеру на определённый срок, уже скучает по соревнованиям, об этом сообщила тренер спортсменки Этери Тутберидзе.

Как отмечается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), Тутберидзе рассказала, что на днях Алина прислала ей СМС, где написала, что уже соскучилась по соревнованиям.

Загитова пропустила чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске. Она выступает в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

Победу на чемпионате страны в женском одиночном катании одержала Анна Щербакова. Второй стала Алёна Косторная. Замкнула призовую тройку Александра Трусова.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира (2019) и Европы (2018), серебряный призёр чемпионата Европы (2019). Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров (2017). Чемпионка России (2018).