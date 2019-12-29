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Гончаренко: Щербакова показала прокат века. Смотрела и думала: «Неужели я это вижу?»

Гончаренко: Щербакова показала прокат века. Смотрела и думала: «Неужели я это вижу?»
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала результаты чемпионата мира в России в женском одиночном фигурном катании.

Напомним, золотую медаль соревнований завоевала Анна Щербакова. Второй стала Алёна Косторная, третьей — Александра Трусова.

«То, что эти три девочки разыграют призовые места, было ожидаемым. Аня уже показывала железный характер, на подготовительных стартах у неё были провалы в короткой программе, но потом она творила чудеса в произвольной.

Поэтому, в принципе, ожидать от неё шикарного проката сегодня было возможно. Но там все три такие девочки, интрига была до последнего.

Возможно, для Ани небольшим плюсом стало, что она каталась раньше соперниц, но это ни в коей мере не умаляет её достоинств. Она показала прокат века. Наблюдая за ней, ловила себя на мысли о нереальности происходящего, думала: «Неужели я это вижу?»

Такие моменты должны запоминаться, ведь мы являемся очевидцами этих выступлений. Вчера был эпохальный прокат Косторной в короткой программе, сегодня — произвольная Ани», — цитирует Гончаренко ТАСС.

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