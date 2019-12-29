Новый зажигательный номер Туктамышевой на гала-шоу чемпионата России. Видео

Елизавета Туктамышева представила новый зажигательный номер под песню Destination Calabria во время показательных выступлений на чемпионате России.

Чемпионка мира и Европы 2015 года заняла четвёртое место на турнире в Красноярске. Ученица Алексея Мишина рискнула и впервые исполнила на официальных соревнованиях четверной тулуп, но неудачно. Спортсменка упала. С помаркой был исполнен и коронный тройной аксель. Не обошлись без недочётов и некоторые другие прыжки. По сумме двух программ Туктамышева набрала 204,63 балла.

Видео доступно на сайте Первого канала.



Победу на чемпионате России одержала Анна Щербакова. За два проката она получила от судей 261,87 балла. Второй стала Алёна Косторная (259,83). Третье место заняла Александра Трусова (226,34). Все три спортсменки входят в группу тренера Этери Тутберидзе.