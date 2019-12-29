Олимпийский чемпион: третье место ЧР было открыто для Медведевой или Туктамышевой

Обладатель олимпийского золота 1984 года в парном катании Олег Васильев прокомментировал итоги чемпионата России. По его словам, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева могли рассчитывать на третье место на турнире.



«Ситуация показала — место на пьедестале есть для всех, просто откатай чисто, третье место было свободно. Дверь всегда открыта. Лёд скользкий, и, когда выходишь и делаешь всё своё, ты получаешь шанс. Лиза его упустила — сделала четверной тулуп, но он не был готов, чтобы выполняться в стрессовой ситуации. Женя была в прекрасной форме, и она могла. Даже на плохих коньках она чисто откатала, а уж если бы они были в порядке, билась бы. Так что третье место было открыто для неё или для Лизы», — приводит слова Васильева ТАСС.



Победу на чемпионате России одержала Анна Щербакова. За два проката она получила от судей 261,87 балла. Второй стала Алёна Косторная (259,83). Третье место заняла Александра Трусова (226,34). Все три спортсменки входят в группу тренера Этери Тутберидзе.

Утверждён состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию