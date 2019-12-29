Тутберидзе вывела фигуристок из зала во время пресс-конференции

Пресс-конференция фигуристок после произвольной программы на чемпионате России была прервана тренером Этери Тутберидзе. Наставница Анны Щербаковой, Алёны Косторной и Александры Трусовой вывела своих спортсменок из зала, сообщает «Спорт день за днём».



Тутберидзе коротко сказала собравшимся: «Надо». Фигуристки отсутствовали на пресс-конференции 7 минут. Причиной паузы стала необходимость сделать фото для «Инстаграма».



Победу на чемпионате России одержала Щербакова. За два проката она получила от судей 261,87 балла. Второй стала Косторная (259,83). Третье место заняла Трусова (226,34). Все они входят в группу Тутберидзе.



29 декабря исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил список участниц, которые представят национальную команду на чемпионате Европы, в него вошли все три призёра соревнований в Красноярске.

Утверждён состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию