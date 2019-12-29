Магнус Карлсен: на чемпионате мира в Москве помогает то, что я лучше других

Норвежец Магнус Карлсен прокомментировал свою победу на чемпионате мира по рапиду в Москве. Он прошёл всю дистанцию турнира без поражений, набрав 11,5 очков из 15.

«Турнир складывался не так просто. После ряда ничьих мне нужно было догонять лидеров, однако всё сложилось наилучшим образом. Я сыграл с сильнейшими игроками и рад, что у меня не было проигранных позиций, хотя и были некоторые трудности. Замечательно, когда удается сыграть 15 партий и не быть в опасности ни в одной из них. В целом этим можно гордиться. На такой длинной дистанции всё равно можно полностью выкладываться, а не экономить энергию. Также помогает то, что я лучше других. Но я хочу выиграть и блиц, поэтому нет времени почивать на лаврах!» — приводит слова Карлсена сайт Российской шахматной федерации



На одно очко от Карлсена отстали Алиреза Фируджа, играющий под флагом ФИДЕ, американец Хикару Накамура и россиянин Владислав Артемьев, оставшийся за чертой призёров по дополнительным показателям.