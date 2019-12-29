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Медведева выступила с показательным номером в перемотанном ботинке. Видео

Медведева выступила с показательным номером в перемотанном ботинке. Видео
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева, которая была вынуждена сняться с чемпионата России в Красноярске из-за проблем с коньками, выступила в гала-шоу турнира в перемотанном ботинке, она повредила его на тренировке.

Спортсменка во время проката отказалась от прыжковых элементов.

«С наступающим Новым годом. Желаю вам, чтобы все ваши мечты и желания осуществлялись», — сказала Медведева после выступления.

Видео доступно на сайте Первого канала.

Победу на чемпионате России одержала Анна Щербакова. За два проката она получила от судей 261,87 балла. Второй стала Алёна Косторная (259,83). Третье место заняла Александра Трусова (226,34). Все три спортсменки входят в группу тренера Этери Тутберидзе.

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