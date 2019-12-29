Щербаковой, Косторной и Трусовой вручили медали чемпионата России. Видео

В Красноярске состоялась церемония награждения призёров чемпионата России в женском одиночном фигурном катании.



По итогам двух прокатов весь пьедестал почёта заняли ученицы Этери Тутберидзе Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова.

Видео доступно на странице Первого канала в YouTube.



Победу на чемпионате России одержала Щербакова, защитив титул. За два проката она получила от судей 261,87 балла. Второй стала Косторная (259,83). Третье место заняла Трусова (226,34).



29 декабря исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил список участниц, которые представят национальную команду на чемпионате Европы, в него вошли все три призёра соревнований в Красноярске.