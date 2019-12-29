Фигуристка Косторная не против выступить на Олимпиаде в конном спорте

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала об увлечении конным спортом.



«Увлекаюсь конным спортом, занимаюсь выездкой, пробую конкур — это как скольжение, а потом уже прыжки. Летом летала на отдых, специально выбирали отели с конюшнями. У моей тёти есть лошадь. Могу приехать в любой момент, «собрать» коня и позаниматься. Олимпиада в конном спорте? Почему бы и нет», — цитирует Косторную ТАСС.



На завершившемся в Красноярске чемпионате России по фигурному катанию Алёна завоевала серебряную медаль. 16-летняя спортсменка лидировала после короткой программы, но в итоге заняла второе место. Золотую медаль второй раз подряд выиграла Анна Щербакова.

По итогам соревнований в Красноярске Косторная и Щербакова отобрались на чемпионат Европы.