«Зачем вы нас обманули?» Шубенков, Ласицкене и Сидорова написали письмо ВФЛА

Российские легкоатлеты Сергей Шубенков (бег с барьерами), Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) составили открытое письмо в адрес Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Они просят объяснить, какие конкретные шаги были предприняты организацией для защиты прав спортсменов.



«Руководству ВФЛА



Перед Новым годом члены комиссии спортсменов ВФЛА (многие из них только недавно узнали, что они уже много лет являются членами данной комиссии) хотели провести заседание. Но на днях в СМИ появилось сообщение о снятии с Марины Купцовой обязанностей председателя комиссии спортсменов (при этом фамилии нового председателя названо не было). А в субботу (28 декабря) состав комиссии спортсменов с сайта ВФЛА попросту исчез.



Дабы наша инициатива не была объявлена ВФЛА нелегитимной, мы решили изложить свои мысли и вопросы к руководству федерации в этом открытом письме (копия письма направлена и в ВФЛА).



1. Президиум ВФЛА мог ещё на заседании 23 ноября назначить дату внеочередных выборов нового руководства, ориентировочно, на конец января. И тогда у нас (атлетов) сохранялись бы шансы на международный зимний сезон. Почему этого не было сделано? С выборами, назначенными на 28 февраля, про зимний сезон нам всем, скорее всего, можно забыть. Всем (похоже, кроме руководства ВФЛА) понятно, что World Athletics не будет делать никаких движений, пока не произойдёт смена нынешнего руководства. Прозвучавший ответ — так удобнее членам конференции, которые в конце февраля приедут на чемпионат России, — не выдерживает никакой критики!



2. Что конкретно было сделано ВФЛА за последние полтора месяца, чтобы процесс выдачи нейтральных статусов был возобновлён? Кому вы писали? Кто вёл переписку? Какие письма были направлены и на какие адреса? Какие получили ответы? Какие шаги ещё были предприняты? Что ещё собираетесь делать (с учетом разных вариантов развития событий) и когда?



3. Минспорта РФ поставил перед ВФЛА задачу до 3 декабря во взаимодействии с РУСАДА разработать и утвердить дорожную карту по устранению федерацией нарушений антидопинговых правил. Но она до сих пор не утверждена, хотя с момента дедлайна прошёл почти месяц. Карту, предложенную РУСАДА, мы давно уже видели. Где карта ВФЛА и что в ней? Где итоговый вариант? Где мы можем с ним ознакомиться? С кем этот план обсуждался и кем конкретно принимался? Кто и за какой пункт при реализации дорожной карты несёт ответственность?



4. До 11 декабря вы должны были подготовить ответ AIU, связанный с обвинениями ВФЛА относительно «дела Лысенко». Федерация отчиталась перед российскими СМИ, что направила ответ в срок. Но чуть позже AIU сообщил, что вместо ответа вы попросили отсрочку до 2 января. Почему ответ не был предоставлен в срок? Зачем вы обманули прессу и всех нас, сообщив, что уже отправили ответ? Когда теперь вы планируете его отправить?



С нетерпением ждём ответов. С глубоким уважение ко всем спортсменам, тренерам и любителям лёгкой атлетики члены комиссии спортсменов ВФЛА Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене», — говорится в тексте письма, опубликованного в «Инстаграме» на странице Ласицкене.