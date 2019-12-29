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Косторная — о выступлении на ЧР-2020: нужно пробовать новые элементы и усложнять программу

Косторная — о выступлении на ЧР-2020: нужно пробовать новые элементы и усложнять программу
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Алёна Косторная подвела итоги чемпионата России в Красноярске.

«Обидно. Был достаточно большой запас по короткой программе, и потом его не хватило в произвольной, значит, нужно пробовать новые элементы, усложнять программу. И кататься чисто, а не теряя на тех прыжках, где могла набрать достаточно много плюсов. Буду серьёзнее и внимательнее ко всему относиться, стараться быть более дисциплинированной.

Четверной сальхов пробовала. Пока это сырой прыжок, который нужно учить. Но по траектории лечу ровно, а значит, шансы есть», — цитирует Косторную ТАСС.

На первенстве России по фигурному катанию Алёна завоевала серебряную медаль. 16-летняя спортсменка лидировала после короткой программы, но в итоге заняла второе место. Золотую медаль второй раз подряд выиграла Анна Щербакова.

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