Косторная — о выступлении на ЧР-2020: нужно пробовать новые элементы и усложнять программу

Российская фигуристка Алёна Косторная подвела итоги чемпионата России в Красноярске.
«Обидно. Был достаточно большой запас по короткой программе, и потом его не хватило в произвольной, значит, нужно пробовать новые элементы, усложнять программу. И кататься чисто, а не теряя на тех прыжках, где могла набрать достаточно много плюсов. Буду серьёзнее и внимательнее ко всему относиться, стараться быть более дисциплинированной.
Четверной сальхов пробовала. Пока это сырой прыжок, который нужно учить. Но по траектории лечу ровно, а значит, шансы есть», — цитирует Косторную ТАСС.
На первенстве России по фигурному катанию Алёна завоевала серебряную медаль. 16-летняя спортсменка лидировала после короткой программы, но в итоге заняла второе место. Золотую медаль второй раз подряд выиграла Анна Щербакова.
- 29 декабря 2019
-
13:39
-
13:19
-
13:09
-
12:57
-
12:29
-
12:06
-
11:38
-
10:57
-
10:31
-
10:13
-
10:10
-
09:52
-
09:26
-
00:57
-
00:29
-
00:10
- 28 декабря 2019
-
23:56
-
23:46
-
23:30
-
22:45
-
22:41
-
22:32
-
22:19
-
22:07
-
21:47
-
20:30
-
20:11
-
19:58
-
19:48
-
19:29
-
19:19
-
19:04
-
18:47
-
18:38
-
18:22