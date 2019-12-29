Москвина оценила состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию
Заслуженный российский тренер Тамара Москвина считает сильным состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию.
«Состав российской сборной достаточно сильный, он сформирован по результатам чемпионата России. В истории нашей федерации тоже есть года, когда учитывались и результаты предыдущих соревнований крупного масштаба, например Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира. Но в этом сезоне тренерский совет предложил состав по результатам чемпионата России. Исполком федерации это предложение утвердил, это нормально», — цитирует Москвину ТАСС.
Напомним, в женском одиночном катании за Россию выступят Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова. С полным составом сборной России на ЧЕ можно ознакомиться на «Чемпионате».
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