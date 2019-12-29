Туктамышева рассказала, что готова попробовать выучить четверной сальхов

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что считает оправданным исполнение четверного тулупа в произвольной программе на чемпионате России, даже несмотря на то что ей не удалось чисто выполнить этот прыжок. Кроме того, она заявила, что не будет останавливаться и попробует выучить четверной сальхов.



«Рада своей позиции и как прошел чемпионат страны. В произвольной программе пошла на риск с четверным прыжком, и, как сказал Алексей Николаевич, для меня это было победное поражение. Я сделала большой шаг вперёд и вынесла большой урок из этого чемпионата. Ни о чём не жалею, не сожалею, что где-то сделала ошибки, что откатала неидеально, что турнирная таблица могла как-то измениться. Чувствую себя комфортно после объявления результатов. Надо накатывать программу с четверным, учить ещё что-то и продолжать развиваться. Очень сложно было сделать четверной через две недели после того, как его выучила. Наверное, была не совсем готова к этому. Но понимала, что это нужно, что хороший момент это сделать.

Будем оттачивать четверной тулуп до такого состояния, чтобы он был такой же уверенный, как и тройной аксель, который в прошлом сезоне я так натренировала, что в этом смогла два акселя включить в произвольную программу. Есть теория: если делаешь четверной тулуп, то и четверной сальхов можешь выучить. Я в неё, правда, не очень верю, но попробуем его изучать. Раз уж чувствую четыре оборота в воздухе, будет не страшно попробовать ещё какой-нибудь четверной. Эту грань я перешла, теперь это можно использовать. Но сейчас надо стабилизировать четверной тулуп», — приводит слова Туктамышевой «Р-Спорт».

На чемпионате России в Красноярске Елизавета заняла четвёртое место.