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Непряева — бронзовый призёр спринтерской гонки на «Тур де Ски»

Непряева — бронзовый призёр спринтерской гонки на «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Российская лыжница Наталья Непряева завоевала бронзовую медаль спринтерской гонки на «Тур де Ски». Менее половины секунды она уступила победительнице гонки Анамарии Лампич из Словении и лишь на три сотых секунды отстала от Майкен Фаллы из Норвегии, которая стала второй.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Ленцерхайде, Швейцария
Первый этап. Спринт. 1,5 км, свободный стиль.

1. Анамария Лампич (Словения) — 3.06,02
2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — +0,03
3. Наталья Непряева (Россия) — +0,47
4. Джессика Диггинс — +1,03
5. Сэйди Бьорнсен (обе — США) — +4,78
6. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — +5,29.

Напомним, вчера россиянин Евгений Устюгов выиграл на «Тур де Ски» масс-старт. Представитель России Александр Большунов стал третьим.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Тур де Ски 1, Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
29 декабря 2019, воскресенье. 14:40 МСК
Окончено
1
Анамария Лампич
Словения
3:06.02
2
Майкен Касперсен Фалла
Норвегия
+0.0
3
Наталья Непряева
Россия
+0.4
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