Клебо выиграл спринт на «Тур де Ски», Ретивых — четвёртый

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо стал победителем спринтерской гонки на первом этапе «Тур де Ски». Показав результат, он на три десятые доли секунды опередил итальянца Федерико Пеллегрино и на пять десятых — Ришара Жуве из Франции.



Единственным россиянином, кому удалось пробиться в финал, стал Глеб Ретивых. Уступив Клебо 0,8 секунды, он показал четвёртое время.



Лыжные гонки. «Тур де Ски». Ленцерхайде, Швейцария

Первый этап. Спринт. 1,5 км, свободный стиль.



1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.55,33

2. Федерико Пеллегрино (Италия) — +0,3

3. Ришар Жуве (Франция) — +0,5

4. Глеб Ретивых (Россия) — +0,8

5. Йохан Хагстрём (Норвегия) — +0,9

6. Пол Голдберг (Норвегия) — +2,1.

Ранее бронзовую медаль в женском спринте завоевала россиянка Наталья Непряева.