Клебо выиграл спринт на «Тур де Ски», Ретивых — четвёртый

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо стал победителем спринтерской гонки на первом этапе «Тур де Ски». Показав результат, он на три десятые доли секунды опередил итальянца Федерико Пеллегрино и на пять десятых — Ришара Жуве из Франции.
Единственным россиянином, кому удалось пробиться в финал, стал Глеб Ретивых. Уступив Клебо 0,8 секунды, он показал четвёртое время.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Ленцерхайде, Швейцария
Первый этап. Спринт. 1,5 км, свободный стиль.
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.55,33
2. Федерико Пеллегрино (Италия) — +0,3
3. Ришар Жуве (Франция) — +0,5
4. Глеб Ретивых (Россия) — +0,8
5. Йохан Хагстрём (Норвегия) — +0,9
6. Пол Голдберг (Норвегия) — +2,1.
Ранее бронзовую медаль в женском спринте завоевала россиянка Наталья Непряева.
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