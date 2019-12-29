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Клебо выиграл спринт на «Тур де Ски», Ретивых — четвёртый

Клебо выиграл спринт на «Тур де Ски», Ретивых — четвёртый
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо стал победителем спринтерской гонки на первом этапе «Тур де Ски». Показав результат, он на три десятые доли секунды опередил итальянца Федерико Пеллегрино и на пять десятых — Ришара Жуве из Франции.

Единственным россиянином, кому удалось пробиться в финал, стал Глеб Ретивых. Уступив Клебо 0,8 секунды, он показал четвёртое время.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Ленцерхайде, Швейцария
Первый этап. Спринт. 1,5 км, свободный стиль.

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.55,33
2. Федерико Пеллегрино (Италия) — +0,3
3. Ришар Жуве (Франция) — +0,5
4. Глеб Ретивых (Россия) — +0,8
5. Йохан Хагстрём (Норвегия) — +0,9
6. Пол Голдберг (Норвегия) — +2,1.

Ранее бронзовую медаль в женском спринте завоевала россиянка Наталья Непряева.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Тур де Ски 1, Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
29 декабря 2019, воскресенье. 14:50 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:55.33
2
Федерико Пеллегрино
Италия
+0.3
3
Ришар Жуве
Франция
+0.5
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