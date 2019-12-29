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Вяльбе: надеюсь, увидим Непряеву в финальной тройке «Тур де Ски»

Вяльбе: надеюсь, увидим Непряеву в финальной тройке «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала выступление Натальи Непряевой в первых двух гонках на «Тур де Ски». Спортсменка 29 декабря заняла третье место в коньковом спринте, а днём ранее стала шестой в масс-старте свободным стилем.

«После вчерашней гонки не разговаривала с Натальей, поэтому сложно сказать, что изменилось по сравнению с масс-стартом, но это разные гонки, может быть, сказались две недели без стартов. Наталье нужно стартовать, она обычно разгоняется, в начале сезона не так ярко выступает. Может, вчера бежала с одной формы, сегодня с более лёгкой. Очень надеюсь, что мы увидим её в финале „Тур де Ски“, в тройке однозначно», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

«Тур де Ски» завершится 5 января.

Непряева — бронзовый призёр спринтерской гонки на «Тур де Ски»
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