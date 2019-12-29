Непряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски»

Бронзовая медаль, завоёванная в спринтерской гонке позволила российской лыжнице Наталье Непряевой возглавить общий зачёт «Тур де Ски». 24-летняя уроженка Твери на одну секунду уступает представительнице Словении Анамарии Лампич. Ещё пять секунд россиянке уступает норвежка Терезе Йохауг.
«Тур де Ски». Женщины. Общий зачёт
1. Наталья Непряева (Россия) — 31 минуты 18 секунд
2. Анамария Лампич (Словения) — 31.19
3. Терезе Йохауг (Норвегия) — 31.23
4. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 31.26
5. Хейди Венг (Норвегия) — 31.34.
Следующий гонка «Тур де Ски» состоится 31 декабря — женщины побегут индивидуальную гонку в Тоблахе, Италия.
Напомним, многодневка объединяет три этапа Кубка мира — в Ленцерхайде, Швейцария, Тоблахе, Италия и Валь-ди-Фьемме, Италия.
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