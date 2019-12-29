Клебо возглавил общий зачёт «Тур де Ски», Большунов — второй

Победа в спринтерской гонке на «Тур де Ски» позволила норвежскому лыжнику Йоханнесу Хёсфлоту Клебо возглавить общий зачёт многодневки. 23-летний уроженец Тронхейма на 32 секунды опережает идущего вторым россиянина Александра Большунова и на такое же время — Йохана Хагстрёма из Швеции.



Ещё два россиянин входят в десятку лучших лыжников «Тур де Ски»: Сергей Устюгов идёт пятым, а Глеб Ретивых — восьмым.



«Тур де Ски». Мужчины. Общий зачёт



1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 35 минут 7 секунд

2. Александр Большунов (Россия) — 35.39

3. Йохан Хагстрём (Швеция) — 35.39

4. Пол Голдберг (Норвегия) — 35.40

5. Сергей Устюгов (Россия) — 35.41

…

8 Глеб Ретивых (Россия) — 36.07.



Следующая мужская гонка «Тур де Ски» состоится 31 декабря — лыжники побегут индивидуальную гонку в Тоблахе, Италия.



Напомним, многодневка объединяет три этапа Кубка мира — в Ленцерхайде, Швейцария, Тоблахе, Италия, и Валь-ди-Фьемме, Италия.

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