Вяльбе: формат «Тур де Ски» сделали чисто под Клебо. Не знаю, как бороться с этим

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила мнение, что новый формат многодневки «Тур де Ски» создавался под одного спортсмена — норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо.

«Многодневка не должна быть такой, её сделали чисто под одного спортсмена, и мы все это прекрасно понимаем. Все гонки — либо масс-старт, либо спринты. Понятно, это на руку главному лидеру — Клебо. Не знаю, как бороться с этим. Показывать результат, наверное. Вчера Клебо проявил себя на пять с плюсом: потерялся среди дистанции, но на финише сделал суперрывок и заехал в призы.



Тем не менее, когда „Тур де Ски“ начинался, это был совсем другой формат. Считаю, он был достаточно мужественный. Мы не руководители Международной лыжной федерации (FIS), а простые люди, которые должны принимать это», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».



Клебо стал победителем спринтерской гонки на первом этапе «Тур де Ски». Единственным россиянином, кому удалось пробиться в финал, стал Глеб Ретивых. Уступив Клебо 0,8 секунды, он показал четвёртое время.