Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Глейхенгауз: вновь доказали, что команда Тутберидзе лучшая в стране

Глейхенгауз: вновь доказали, что команда Тутберидзе лучшая в стране
Другие / Фигурное катание 0

Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий с фигуристками группы Этери Тутберидзе, прокомментировал итоги чемпионата России в Красноярске.

«Завершился чемпионат России, и наши девушки заняли весь пьедестал! Анна Щербакова — первая, Алёна Косторная — вторая, Александра Трусова — третья! Мы вновь доказали, что команда Тутберидзе и наша школа „Самбо-70“ — лучшие в стране! Поздравляю всех с этим достижением! Спасибо всем, кто болел за нас у экранов телевизоров, и особенно тем, кто был на трибунах. В эти дни в Красноярске было жарко. Сезон продолжается, и впереди — чемпионаты Европы и мира», — написал Глейхенгауз в «Инстаграме».

Победу на чемпионате России одержала Щербакова. За два проката она получила от судей 261,87 балла. Второй стала Косторная (259,83). Третье место заняла Трусова (226,34).

Щербаковой, Косторной и Трусовой вручили медали чемпионата России. Видео
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019