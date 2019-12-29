Глейхенгауз: вновь доказали, что команда Тутберидзе лучшая в стране

Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий с фигуристками группы Этери Тутберидзе, прокомментировал итоги чемпионата России в Красноярске.



«Завершился чемпионат России, и наши девушки заняли весь пьедестал! Анна Щербакова — первая, Алёна Косторная — вторая, Александра Трусова — третья! Мы вновь доказали, что команда Тутберидзе и наша школа „Самбо-70“ — лучшие в стране! Поздравляю всех с этим достижением! Спасибо всем, кто болел за нас у экранов телевизоров, и особенно тем, кто был на трибунах. В эти дни в Красноярске было жарко. Сезон продолжается, и впереди — чемпионаты Европы и мира», — написал Глейхенгауз в «Инстаграме».



Победу на чемпионате России одержала Щербакова. За два проката она получила от судей 261,87 балла. Второй стала Косторная (259,83). Третье место заняла Трусова (226,34).

Щербаковой, Косторной и Трусовой вручили медали чемпионата России. Видео